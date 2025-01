Un luogo storico della città in tv su Rai1

"Leopardi: il poeta dell'infinito", con la prima regia televisiva di Sergio Rubini, andrà in onda stasera e domani su Rai 1, in prima serata. L'Antica Tipografia Portoghese di Altamura è stata scelta da Rubini come uno dei set, per ambientare due tipografie di Milano e Firenze.La produzione su Leopardi vuole restituire alle nuove generazioni un ritratto inedito, se pur storicamente coerente, del grande Giacomo Leopardi: bambino prodigio, adolescente ostile ai genitori come un moderno teenager, poeta romantico, filosofo e pensatore politico, primo esistenzialista della modernità. A interpretare Leopardi è Leonardo Maltese, già apprezzato nei film Rapito di Marco Bellocchio e Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D'Argento 2023. Con lui, Alessio Boni nel ruolo dell'austero padre, il Conte Monaldo Leopardi, Valentina Cervi nei panni della madre Adelaide Antici, Giusy Buscemi che interpreta l'amata Fanny Targioni Tozzetti, emblema dell'amore irraggiungibile magnificato nei suoi versi. E infine Cristiano Caccamo, nelle vesti dell'amico Antonio Ranieri, e Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine. Coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, la miniserie segna la prima regia televisiva di Sergio Rubini.Le riprese ad Altamura si sono tenute a novembre del 2023 e tutto si è svolto in forma molto riservata, come è nello stile del regista di Grumo Appula. Grande la soddisfazione della famiglia Portoghese per la scelta dell'Antica Tipografia tra i set: "Durante le riprese l'Antica Tipografia Portoghese sembrava aver aggiunto magia alla sua atmosfera fuori dal tempo. Il regista, gli attori e macchinisti si muovevano tra quelle mura, immersi nell'odore d'inchiostro, e tutto sembrava diverso. Eppure tutto era uguale, ugualmente bello e incantevole. Emozionante, più di sempre. Grazie a Sergio Rubini per aver scelto la nostra tipografia come set di alcune scene e sempre grazie a chi ha preservato questo luogo e lo ha reso quello che è oggi: un tesoro immenso per la nostra Città".