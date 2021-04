Sara e Angelo vincitori del programma Just Dance in Albania

Sara e Angelo sono la migliore coppia di ballerini nel "talent show" televisivo dell'Albania "Just Dance". Un programma televisivo paragonabile ad "Amici" in cui una giuria decide le sorti di tanti giovani aspiranti artisti.E in Albania è stato un trionfo per Sara Shateri e Angelo Disabato, ballerini professionisti di Altamura. In città sono conosciuti per la loro attività in "Fuego Dance". Lavorano, comunque, in tutto il Sud Italia.La loro attività è destinata a crescere. Infatti vincendo "Just Dance" hanno conquistato dei contratti di lavoro - in Albania e anche in Italia - che potrebbero trasformarsi in un trampolino di lancio verso altri successi, con programmi televisivi e videoclip musicali. Grande la loro gioia al momento della proclamazione (nella foto). Un successo meritatissimo, ottenuto con passione, sacrificio e soprattutto tanto, tanto talento.La competizione in Albania è durata tre mesi. Ogni settimana una sfida diversa e una giuria molto qualificata a valutarli. Gara dopo gara, hanno raggiunto il gradino più alto del podio.Dopo la vittoria, Sara e Angelo si sono detti molto felici. "Vorremmo diffondere a quante più persone un messaggio positivo, soprattutto per i giovani come noi, che proprio in questo periodo critico hanno perso certezze sul futuro, ambizioni e passioni", commentano.