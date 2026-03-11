La giovane Noemi Miglionico nella serie Rai con Alessandro Gassmann

Da lunedì 9 marzo, per un totale di quattro puntate, su Rai 1 in prima serata viene trasmessa la nuova fiction "Guerrieri - La regola dell'equilibrio", con Alessandro Gassmann nei panni dell'avvocato Guido Guerrieri. Il professionista con la passione del criminologo, che interviene per risolvere casi, è nato dalla penna del magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio. Le storie sono ambientate e girate a Bari.Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l'empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. La fiction, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli è liberamente tratta dai romanzi "Ragionevoli dubbi" - "Le perfezioni provvisorie" (Sellerio editore) e "La regola dell'equilibrio" (Giulio Einaudi editore) di Gianrico Carofiglio, che della serie è anche sceneggiatore.La prima puntata ha registrato una media di 3,9 milioni di spettatori e uno share di circa il 23%.Nel cast c'è anche la giovanissima altamurana, di 13 anni. Emozionante la sua partecipazione alla fiction in prima serata in cui ha dimostrato di saper tenere bene lo schermo. Infatti, anche se molto giovane, è presente nei backstage da diversi anni. In tv ha già fatto parte del cast della serie tv Briganti ed ha avuto altre parti.Ha esordito con l'attrice e regista altamurana Cinzia Clemente con cui ha partecipato a diverse rappresentazioni teatrali.