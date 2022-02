Si gira nuova serie per Netflix, i set anche ad Altamura

Sono iniziate in Salento le riprese di una nuova serie televisiva in sei episodi, "Briganti", che sarà visibile l'anno prossimo sulla piattaforma Netflix. L'inizio delle riprese è stato annunciato oggi dalla stessa Netflix."Briganti", di genere "crime-western", è prodotta dalla società romana dei fratelli De Angelis "Fabula Pictures", in associazione con "Los Hermanos s.r.l". Come si legge nel comunicato stampa ufficiale, le riprese si terranno in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò grazie anche al contributo dell'Apulia Film Commission e della Regione Puglia. Ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, come dice il titolo narrerà del fenomeno del brigantaggio, illuminando soprattutto alcuni personaggi femminili. Nella scheda di presentazione, la serie viene definita "un racconto moderno, epico e ricco d'azione" e "liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell'Italia postunitaria", quindi "un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi".La serie è scritta da "Grams*, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, anche regista della serie, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol, già noti per "Suburra". Alla regia, oltre a Le Fosse, Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians) e Nicola Sorcinelli (Milosc).Tra i protagonisti principali Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nel ruolo di Ciccilla (brigantessa calabrese realmente esistita) e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare, quindi Marlon Joubert, Orlando Cinque, Gianmarco Vettori, Federico Ielapi (già interprete del "Pinocchio" di Matteo Garrone, girato pure per qualche scena nella zona di Jesce), Giulio Beranek e Adriano Chiaramida.Una nuova produzione televisiva, dunque, farà tappa ad Altamura. L'ultima è stata "That dirty black bag" che il 10 marzo avrà la sua anteprima mondiale Per quanto riguarda "Briganti", al momento non si sa nulla dei set ad Altamura ma, considerando il tipo di storia, è prevedibile che alcune masserie saranno al centro dell'attenzione. Le riprese della serie dureranno sino a giugno. Ovviamente Altamuralife aggiornerà sulle prossime notizie riguardanti questa nuova produzione.