Ad Altamura va in scena "Un Magico Natale"

Prende il via ad Altamura "Un Magico Natale": il cartellone degli eventi Natalizi promosso dall'amministrazione comunale, che ieri ha presentato il calendario delle iniziative in conferenza stampa.La gestione della rassegna è stata affidata a Wavents, società specializzata nell'organizzazione e ideazione di eventi tra cui il Carnevale di Venezia, le Giornate Medievali della Repubblica di San Marino, Times and Epochs nella città di Mosca, la European Parade all'Expo di Shangai in Cina e molti altri.La Direzione Artistica dell'evento è invece stata affidata ad Alessandro Martello, già regista del Carnevale di Venezia, direttore creativo della Fete du Lac d'Annecy in Francia, direttore artistico di Federicus e responsabile artistico di numerosi eventi in Italia e nel mondo.Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Altamuralife.