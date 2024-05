Da oggi parte servizio di mobilità con bici elettriche

A partire da oggi parte il servizio di bike sharing,. Ad Altamura sono dislocate 25 "stazioni" (stalli) di sosta per un totale di cinque biciclette.L'iniziativa è finanziata dalla Regione con 600.000 euro assegnati alle Ferrovie Appulo Lucane, nell'ambito del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico locale. Dopo un avviso pubblico emesso dalle Fal, il servizio è stato aggiudicato a Vaimoo, operatore di servizi di bike sharing in molti altri Comuni tra cui Bari. Il progetto è stato approvato dal Comune ed è stata individuata la dislocazione delle aree in cui posizionare i veicoli. Il servizio non comporta spese per il Comune di Altamura."Siamo particolarmente orgogliosi - dicono i vertici Fal - di poter dare avvio al bike sharing che costituisce un altro tassello nell'offerta di una mobilità sostenibile e moderna con al centro una pluralità di servizi finalmente interconnessi. Prende, quindi, sempre più forma il futuro della mobilità disegnato insieme alla Regione Puglia con il grande progetto MAAS (Mobility as a Service) finalizzato alla digitalizzazione del sistema di Trasporto pubblico locale e allo sviluppo di una piattaforma integrata per la pianificazione di percorsi personalizzati, anche scegliendo tra diverse soluzioni multimodali. Un progetto che produrrà grandi benefici non solo per i turisti, ma soprattutto per i pendolari e tutti i cittadini pugliesi utenti Fal che restano la nostra priorità. Delle 25 stazioni di bici previste in ognuno dei due comuni – aggiungono - una è a ridosso della stazione ferroviaria Fal (sia ad Altamura sia a Gravina) consentendo così agli utenti di poter scendere dai nostri treni e muoversi in bici, con notevoli sconti sul costo del noleggio delle e-bike"."Dopo Bari, Molfetta e Giovinazzo - commenta Matteo Pertosa, CEO e fondatore di Vaimoo - l'avvio del servizio nelle città di Gravina e Altamura lancia un altro segnale importante nell'ottica della transizione ad una nuova forma di mobilità che sia sostenibile, facile da usare e alla portata di tutti. Dopo diverse esperienze europee, siamo orgogliosi di poter contribuire ulteriormente alla crescita della ciclabilità nella nostra regione, dove le e - bike VAIMOO vengono progettate e realizzate. Il nostro obiettivo è portare questo volano per il miglioramento della vita urbana in tutti i comuni della Puglia".(https://altamura.vaimoo.app/). Quindi bisogna creare un account registrandosi con la propria email o con una delle modalità social disponibili (Apple ID, Google ID o Facebook). Dopo aver effettuato l'accesso sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni più vicine e raggiungibili a piedi in 5 minuti oppure è possibile navigare l'intera mappa della città e prenotare una bici, che verrà riservata per 30 minuti. Raggiunta la stazione più vicina, per noleggiare una bici è necessario selezionare il veicolo in App o scansionare il codice QR presente sulla bicicletta, cliccare sul pulsante "Inizia corsa" e la bici sarà sbloccata ed attiva. Per terminare la corsa è obbligatorio parcheggiare l'e-bike negli spazi di una delle stazioni contrassegnate da apposita segnaletica. Successivamente, sarà sufficiente cliccare su "Termina corsa" e attendere che il messaggio di fine corsa avvenuta con successo. E' sempre possibile utilizzare la funzione "pausa" per una fermata temporanea fuori stazione, ricordando che la tariffazione del noleggio continua anche durante la "pausa".. Tutte le informazioni, le tariffe e le modalità di utilizzo sono sul sito: https://www.vaimoo.app/it/altamura-bike-sharing/Leggi anche nostra notizia " Approvato un progetto di bike sharing ad Altamura