Treni FAL di domenica il 24 e il 31 dicembre

Per il Natale quest'anno Ferrovie Appulo Lucane, nelle domeniche del 24 e del 31 dicembre, ha deciso di mantenere aperta la linea ferroviaria Bari - Altamura - Matera con un orario ferroviario straordinario. Fal non esercita il servizio ferroviario di domenica. Viste le festività, ha disposto un servizio straordinario in modo da incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, invece dell'auto, per recarsi da una all'altra città per fare spese natalizie o per assistere agli eventi del Natale e del Capodanno."Abbiamo voluto ripetere questa esperienza - afferma il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento - perché in passato è stata un successo e migliaia di cittadini hanno usufruito dei nostri treni. Quindi, nonostante i due giorni capitino di domenica, per andare incontro alle esigenze degli utenti e per agevolare i collegamenti tra le città di Bari e Matera in due giornate così particolari, abbiamo deciso di prevedere un programma ferroviario straordinario. Ringraziamo il nostro personale che si è reso disponibile a garantire il servizio, così confermando dedizione e senso di appartenenza all'Azienda".Per il Direttore Generale, Matteo Colamussi "l'intenzione di aprire il servizio ferroviario anche di domenica è un obiettivo strategico di Fal. L'Azienda per offrire al mercato il servizio straordinario in queste due giornate compie uno sforzo umano ed economico importante. Questo conferma non solo la nostra mission che è quella di porre sempre l'utente al centro delle scelte, ma anche la nostra vocazione green: prendere il treno e lasciare l'auto a casa significa ridurre lo stress, ma anche contribuire a diminuire l'inquinamento ambientale nelle nostre città. Ci auguriamo che l'offerta possa far aumentare la domanda e che queste occasioni diventino buone pratiche di incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico anche in periodi non festivi".I treni straordinari FAL previsti per domenica 24 e domenica 31 dicembre saranno in funzione dalle 7.50 alle 20.30 in base all'orario ferroviario straordinario affisso nelle stazioni, pubblicato sulla pagina Facebook aziendale e sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it .