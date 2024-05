Approvati i programmi del "Dopo di noi"

La Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo per il "Dopo di Noi" (2016-2023). La Misura si pone in continuità con i Piani Operativi approvati nelle annualità precedenti, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a € 5.167.190,00 assegnate dal Ministero per le Politiche Sociali per l'annualità 2023 (in coerenza con quanto stabilito dalla Legge n. 112/2016 e dai decreti attuativi 23/11/2016).Le attività finanziabili riguardano: percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine; interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative; programmi per lo sviluppo e il sostegno all'autonomia delle persone con disabilità grave e per una migliore gestione della vita quotidiana; realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature; in via residuale, interventi di permanenza temporanea, in una soluzione abitativa extra familiare.L'obiettivo del Piano è incentivare la sperimentazione di soluzioni innovative per integrare l'accoglienza abitativa in autonomia e le opportunità di inclusione sociale attiva, oltre alla realizzazione di progetti di vita in una logica "dopo di noi". Il Piano Operativo regionale per il "Dopo di Noi" potrà avvalersi delle sinergie con altre linee di azione e di finanziamento, al fine di accrescere la portata stessa del Piano.