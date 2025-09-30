Trasporto disabili
Scuola e Lavoro

Disabilità: previsti contributi per migliorare luoghi di lavoro

Iniziativa della Regione, a breve un avviso pubblico

Puglia - martedì 30 settembre 2025 09.00
La Giunta regionale della Puglia ha approvato la scheda progetto relativa all'avviso pubblico per concedere contributi a sostegno dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. I fondi a disposizione sono 1.600.000 euro a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. L'iniziativa, proposta dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, si inserisce all'interno del Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato approvato lo scorso novembre e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità e abbattere gli ostacoli che ancora oggi limitano l'accesso al lavoro per molte persone con disabilità.

L'avviso pubblico per la concessione di contributi per l'adeguamento del posto di lavoro, lo sviluppo di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche in favore di persone con disabilità. prevede tre linee di contributo destinate ai datori di lavoro pubblici e privati con sedi operative in Puglia:
  • adeguamento del posto di lavoro in azienda (300.000 €): per l'acquisto di ausili, dispositivi tecnologici, strumenti informatici e attrezzature che rendano le postazioni accessibili e funzionali.
  • rimozione di barriere architettoniche (1.000.000 €): per finanziare interventi edilizi e impiantistici volti a favorire la mobilità autonoma e l'accessibilità agli ambienti di lavoro.
  • sviluppo e/o adeguamento di telelavoro e smart working (300.000 €): per promuovere soluzioni innovative che consentano l'attivazione di postazioni a distanza e modalità flessibili di lavoro.
Gli interventi potranno includere, ad esempio, la realizzazione di rampe e impianti domotici, l'installazione di segnaletica visiva, tattile e acustica, l'acquisto di software gestionali dedicati o di centralini adattati per persone non vedenti, fino alla creazione di postazioni di lavoro a distanza in modalità telelavoro o smart working. Potranno beneficiare dei contributi le aziende e gli enti pubblici con sede in Puglia che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con disabilità, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Il provvedimento intende favorire accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla normativa nazionale e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ovvero quegli adattamenti organizzativi, tecnologici e ambientali necessari a garantire il diritto al lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Nei prossimi giorni sarà approvato e pubblicato l'Avviso, a cui seguirà la presentazione delle candidature.
  • Disabilità
