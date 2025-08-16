La città
Soggiorno marino per persone con disabilità
Avviso del Comune
Altamura - sabato 16 agosto 2025 10.43
L'Amministrazione Comunale organizza il Soggiorno Ricreativo dedicato a persone con disabilità, come certificato ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 104/92, modificato dal D.Lgs. n. 62/2024
Il soggiorno si svolgerà dal 15 settembre 2025 al 22 settembre 2025 (7 notti – 8 giorni).
Possono partecipare al soggiorno le persone con disabilità, fino ai 60 anni di età, compiuti entro la data del 12/08/2025.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Altamura, Piazza Municipio n.1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/08/2025.
