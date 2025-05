Disabilità gravissima: confermato assegno mensile di sostegno

In Puglia è confermato per tutto l'anno, sino al 31 dicembre, l'assegno del sostegno familiare per le persone con disabilità gravissima dell'importo mensile di 700 euro. L'assegno è un sostegno alla famiglia che si prende cura dei pazienti, assistiti in casa.La Regione Puglia è stata autorizzata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad anticipare i fondi propri in attesa dell'adozione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza.Il governo pugliese ha deciso di confermare le misure assistenziali già previste nel Piano attuativo 2022–2024 in favore dei disabili gravissimi assistiti. Pertanto l'importo dell'assegno mensile non cambierà.