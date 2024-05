Al teatro Mercadante torna la rassegna di teatro classico per scuole

Dall'8 all'11 maggio, nel Teatro Mercadante, va in scena la 29esima edizione della Rassegna di teatro classico scolastico organizzata dal Liceo Cagnazzi.La Rassegna Internazionale del Teatro classico scolastico viene organizzata dal 1994 dal Liceo Statale Cagnazzi di Altamura per favorire il confronto di esperienze e la leale competizione tra licei italiani ed europei impegnati con laboratori teatrali su testi classici greci e latini. Scuole italiane e di Francia, Serbia e Grecia si alterneranno sul palco del Teatro Mercadante. Questa attività mira a valorizzare la sensibilità e la creatività degli studenti, con il proposito di appassionarli al Teatro classico antico e di farne scoprire il patrimonio. La Rassegna, alla sua XXIX edizione, vede gli studenti della 3^B indirizzo classico impegnati nella gestione e organizzazione (PCTO). I laboratori teatrali consentono agli studenti di progettare e realizzare spettacoli, esserne fruitori e rappresentano un momento alto della nostra offerta formativa in un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione, pensiero logico e simbolico.