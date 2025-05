Attestato di merito del ministro a uno studente altamurano

Nei giorni scorsi a Roma, nel Ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministro Giuseppe Valditara ha consegnato a Daniele Giannuzzi, studente della IV B Liceo Classico "Cagnazzi" un attestato di merito per essersi distinto in numerose gare di traduzione dalle lingue classiche. All'incontro hanno partecipato l'on. Rossano Sasso, il dirigente Claudio Crapis e la docente Mariangela Digregorio.Parole di gioia dal "Cagnazzi": "Un sentito ringraziamento va all'on. Rossano Sasso per aver patrocinato l'incontro. La comunità del Liceo Cagnazzi gioisce per Daniele e per ciò che rappresenta: studio, passione e dedizione".