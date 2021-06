Al liceo Cagnazzi inaugurato un museo degli strumenti della scienza

6 foto Museo "Gli strumenti della scienza" al Liceo Cagnazzi

Il Liceo "Cagnazzi", nella storica sede in piazza Zanardelli, ha inaugurato l'Archivio-Laboratorio "Gli Strumenti della scienza". Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito degli "Interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari della Puglia".L'idea, candidata dal liceo, è stata co-finanziata e realizzata dal Comune di Altamura. E' stata realizzata un'esposizione permanente, aperta anche alla fruizione pubblica. Sono stati catalogati in tutto circa 400 strumenti scientifici conservati nell'Istituto Cagnazzi a partire dalla prima metà del XIX secolo.Realizzata, inoltre, una piattaforma "on line", strutturata in modo tale da facilitare la conoscenza degli strumenti e delle metodologie sperimentali da parte degli studenti di altre scuole e più in generale di un pubblico interessato. Di alcuni reperti, particolarmente significativi per gli aspetti storico-sperimentali, sono stati realizzati dei digital storytelling volti a promuovere nuove forme di divulgazione scientifica.Gli strumenti di laboratorio costituivano in origine la dotazione scientifica del "Gabinetto di Fisica" del Liceo Regio, e che il Liceo Classico "Cagnazzi" ha conservato e in parte utilizza nella normale attività didattica.Alla cerimonia di inaugurazione, aperta dal dirigente scolastico Biagio Clemente, hanno preso parte il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, la sindaca Rosa Melodia, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, l'ex consigliere regionale Enzo Colonna (impegnato negli anni scorsi su questo progetto insieme alla scuola e all'amministrazione comunale)."Abbiamo assistito a un plastico esempio - afferma il sottosegretario Sasso - della centralità delle comunità scolastiche nel tessuto sociale di un territorio. L'archivio-laboratorio "Gli strumenti della scienza" al liceo "Cagnazzi" di Altamura è stato concepito e realizzato proprio per non rimanere patrimonio esclusivo di studenti e insegnanti, ma per diventare parte integrante dell'offerta culturale della città. Un'intuizione felice del dirigente Biagio Clemente che conferma l'enorme vitalità del mondo della scuola di questo territorio e che esprime al meglio la voglia di ripartire e di guardare al futuro con fiducia".