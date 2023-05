Liceo Cagnazzi: in scena la rassegna di teatro classico scolastico

E sono 28! A partire da ieri e sino al 14 maggio, il Liceo Cagnazzi organizza la XXVIII edizione della Rassegna di teatro classico scolastico che va in scena nel Teatro Mercadante. L'obiettivo principale della rassegna è quello di avvicinare le nuove generazioni al teatro.Sono tredici i gruppi che si esibiscono; undici di questi concorrono per la vittoria del concorso finale. Questo perché nell'ultima giornata il Liceo Cagnazzi terrà due spettacoli a cui seguirà la premiazione: "What's in a name", recitato in lingua inglese, e in serata " Le Baccanti". A giudicare gli spettacoli messi in scena è il gruppo di esperti "Agita", un'associazione nata nel 1994, stesso anno della Rassegna, con l'obiettivo di promuovere nelle scuole e nel sociale la cultura teatrale-artistica, di sensibilizzare l'attenzione collettiva. E' un punto di riferimento per insegnanti, operatori teatrali, studenti, artisti e tutti coloro interessati ad un collegamento nazionale tra i diversi eventi, come le rassegne teatrali per uno scambio sulle molteplici metodologie artistiche e formative.La novità di quest'anno è rappresentata dal gruppo social che durante la rassegna si occuperà di trasmettere su instagram, facebook (https://www.facebook.com/liceocagnazzi) e youtube gli spettacoli in diretta e in streaming. Gli spettatori potranno votare lo spettacolo preferito attraverso il sito della Rassegna o con Qrcode presente in platea. Il programma è pubblicato sul sito del Liceo.La comunità scolastica del Cagnazzi invita tutta la cittadinanza a partecipare.