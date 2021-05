Al liceo Cagnazzi un archivio sugli strumenti della scienza

Il 2 giugno 2021, alle ore 11:30, si svolgerà presso la sede di Piazza Zanardelli, l'inaugurazione dell'Archivio-Laboratorio "Gli Strumenti della scienza". Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito degli "Interventi per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi identitari della Puglia".L'idea candidata dal Liceo Classico Cagnazzi, è stata cofinanziata e realizzata dal Comune di Altamura Il progetto, che ha reso possibile la realizzazione del laboratorio Archivio degli strumenti storico-scientifici del liceo Cagnazzi, si inserisce nell'ambito più generale delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio degli strumenti della scienza cui il nostro Liceo lavora da anni al fine di realizzare una esposizione permanente aperta anche alla fruizione pubblica.La Piattaforma WEB è stata strutturata per facilitare la conoscenza degli strumenti e delle metodologie sperimentali da parte degli studenti di altre scuole e più in generale di un pubblico interessato. Di alcuni reperti, particolarmente significativi per gli aspetti storico-sperimentali, sono stati realizzati dei 'digital storytelling' volti a promuovere nuove forme di divulgazione scientifica. Tale esigenza è maturata grazie alle attività di catalogazione di circa 400 strumenti scientifici conservati nell'Istituto Cagnazzi a partire dalla prima metà del XIX secolo.Strumenti di laboratorio che costituivano in origine la dotazione scientifica del "Gabinetto di Fisica" del Liceo Regio, e che il Liceo Classico "Cagnazzi" ha conservato e in parte utilizza nella normale attività didattica. Otre al Catalogo già pubblicato, si intendono conseguire, ulteriori competenze utili a partire dalla creazione di un Archivio -Laboratorio che non si limiti ad "esporre" gli strumenti scientifici, ma che possa offrire al visitatore un utile e "spettacolare" supporto didattico per osservare, studiare e capire gli oggetti a partire dalle tecniche di costruzione, dal contesto storico, culturale e scientifico entro cui l'oggetto rappresentato può acquisire la sua alta valenza comunicativa.