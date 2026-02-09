Locandina
Risate e inganni al Teatro Mercadante con Biagio Izzo

In scena con "L'arte della truffa" per la rassegna "Mettiamoci in prosa"

Altamura - lunedì 9 febbraio 2026
Il Teatro Mercadante ha accolto un pomeriggio domenicale all'insegna della comicità e del divertimento con lo spettacolo "L'arte della Truffa", in calendario per la rassegna "Mettiamoci in prosa". Sul palco, nel
pomeriggio di domenica e a seguito degli spettacoli serali di venerdì 6 e sabato 7, Biagio Izzo ha conquistato il pubblico con una performance brillante e coinvolgente, capace di alternare ritmo, ironia ed equivoci in una commedia ricca di colpi di scena. La rappresentazione ha fatto registrare il tutto esaurito, con la sala gremita in ogni ordine di posti e un pubblico partecipe fin dall'inizio.

La commedia ha raccontato la storia di Gianmario, imprenditore edile e uomo stimato, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo del cognato Francesco, truffatore esperto costretto agli arresti domiciliari proprio nella sua abitazione, alla vigilia di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli. Tra equivoci, imprevisti e situazioni paradossali, la presenza dell'ingombrante parente si rivelerà però determinante per aiutarlo a uscire indenne da un raggiro di grandi proporzioni. Lo spettacolo ha saputo alternare momenti di farsa e commedia, costruendo un equilibrio tra ritmo, ironia e realismo scenico, come sottolineato anche dal regista Augusto Fornari, che ha puntato su un impianto brillante e su una compagnia affiatata per dare vita a una storia capace di divertire senza rinunciare a uno spaccato credibile di vita quotidiana.

Applausi e grande partecipazione hanno accompagnato l'intero spettacolo, confermando il gradimento del pubblico per una rappresentazione capace di unire leggerezza, ritmo e qualità interpretativa. Al termine della performance, gli spettatori – visibilmente soddisfatti e divertiti – hanno voluto omaggiare il cast con una calorosa standing ovation. L'appuntamento con Biagio Izzo si inserisce nel percorso della rassegna "Mettiamoci in prosa", a cura di Silvano Picerno. Al pubblico del Teatro Mercadante viene offerto un cartellone vario e di grande richiamo, rafforzando il ruolo del teatro come punto di riferimento culturale per la città..
Biagio Izzo
  • Teatro Mercadante Altamura
