Giada è la "Miss Italiana 2022"

Si è tenuta al Teatro Mercadante la finale nazionale del Beautiful Day 2022, evento organizzato dai fratelli Checco e Marina Angelastro (Astro Agency) in cui sono state assegnate le fasce del concorso di Miss italiana. La serata è stata condotta da Beppe Convertini, leader assoluto di ascolti su RAI 1 con Linea Verde.Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Italiana 2022 è stata la bellissima e statuaria lombarda Giada Folcia. Bionda, dall'incedere elegante dall'alto dei suoi 180 centimetri, i suoi occhi azzurri e la sua bellezza disarmante hanno incantato giuria e pubblico. "Sono nata a Monza - racconta di sé la vincitrice incoronata reginetta - e lavoro come modella e influencer. Mi definiscono artista, perché sono pittrice e lavoro in uno studio di tatuaggi" dichiara MISS ITALIANA 2022. "Raggiunti gli studi prima in un Liceo Artistico, poi in Facoltà di Terapia della Neuro Psicomotricità, ho conseguito la certificazione europea di Personal Trainer".Ama la palestra, l'arte e i viaggi. Partecipa anche a iniziative di solidarietà: con il costume di Wonder Woman (secondo la moda del cosplay, gioco di ruolo), contribuisce da super eroina - grazie ad una persona a lei cara - al supporto psicologico verso i bambini ricoverati in ospedale. "Sogno di crescere nel mondo dello spettacolo, anche grazie a questo prestigioso titolo vinto - afferma - e di attraversare il mondo in lungo e largo, ma soprattutto di incontrare l'uomo della mia vita con cui creare una famiglia". Per lei, molto probabilmente, non mancherà l'interesse dei salotti televisivi di Rai e Mediaset.