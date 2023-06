Al Teatro Mercadante "Arti-ficio", presentazione del nuovo cartellone

Mercoledì 21 giugno, alle ore 20,00 presso il Teatro Mercadante di Altamura, come ogni anno, sarà presentata ufficialmente la nuova Stagione Teatrale 2023/24 intitolata "Arti-ficio", con il patrocinio della Regione Puglia. Tante novità saranno presenti in questa che rappresenta la 9ª edizione dalla riapertura dello storico contenitore altamurano, avvenuta a dicembre 2014, a cominciare dalla nomina di direttore artistico della Stagione Concertistica del pianista Leonardo Colafelice.Grande attesa per gli spettatori che hanno già riconfermato in massa i loro abbonamenti in fase di prelazione a maggio. Artisti di fama nazionale, come di consueto, impreziosiranno il palcoscenico del Mercadante, i cui nomi saranno svelati durante l'evento di presentazione.Saranno presenti: Vito Barozzi, amministratore unico della Teatro Mercadante srl; Silvano Picerno, direttore artistico delle stagioni di prosa; Leonardo Colafelice, direttore artistico della stagione concertistica; Antonio Dambrosio, direttore artistico della rassegna "October jazz"; autorità degli Enti regionali, provinciali e locali. Coordinerà il giornalista Onofrio Bruno.Accesso libero alla serata di presentazione.