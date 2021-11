Morricone e Queen, un binomio da applausi

Molto apprezzato dal pubblico è stato il concerto andato in scena domenica al Teatro Mercadante di Altamura. Un concerto sinfonico, con coro e rock band, come omaggio al monumentale Ennio Morricone, scomparso lo scorso anno, e ai Queen dell'iconico Freddie Mercury di cui ricorrono i 30 anni della morte il prossimo 24 novembre.Due gli spettacoli, in entrambi i casi il pubblico ha molto gradito, applaudendo a lungo per l'esecuzione la "Aura Sonum Philharmonia Orchestra" e il direttore Alfredo Luigi Cornacchia. Le voci del "Rhapsody Chorus" hanno dato un ulteriore valore aggiunto, permettendo di "dialogare" con la musica degli orchestrali, in un costante equilibrio tra note e parole. Gli arrangiamenti sono stati curati dal compositore Giuseppe Manfredi.Di Ennio Morricone, la cui produzione musicale è sterminata, sono stati eseguiti alcuni dei brani di colonne sonore più celebri (Gabriel's oboe da "Mission"; Il buono, il brutto e il cattivo; C'era una volta in America; C'era una volta il west; L'estasi dell'oro da "Un pugno di dollari" e un medley (Giù la testa – Le vent, le cri – Playing love); Nuovo cinema Paradiso. Per i Queen, Somebody to Love, The show must go on, Bohemian Rhapsody, Who wants to live forever, We are the champions e un medley (I want to break free - Play The Game – Love Of My Life). Brani e canzoni conosciutissime che il pubblico in alcuni casi ha accompagnato, vivendo lo spettacolo come una completa immersione nel cinema musicato da Morricone (dagli spaghetti western alle armonie più nostalgiche e delicate) e nella vita da divo del palcoscenico di Freddie Mercury.E' stata una sfida vinta per il Teatro Mercadante che ha messo insieme due eccellenze della musica, all'apparenza distanti. Tutto ben riuscito e applausi per tutti.