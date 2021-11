Altamura celebra Mercadante con il programma Natale in musica

L'Amministrazione comunale di Altamura organizza la rassegna musicale "Natale 2021 in Musica con Mercadante" – otto concerti che si svolgeranno presso il Teatro Mercadante dal 2 al 23 dicembre 2021. Eventi ad accesso gratuito con prenotazione obbligatoria.In occasione del 150° anniversario della morte del Maestro Saverio Mercadante, musicista e compositore altamurano, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Altamura ha promosso e realizzato un programma di eventi concertistici in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli con l'intento di celebrare il musicista e compositore altamurano nonché prestigioso allievo, didatta e direttore del Conservatorio di Napoli. I concerti erano stati inizialmente programmati lo scorso anno per l'anniversario della morte del Maestro Saverio Mercadante (1795-1870) ma sono stati rinviati a causa dell'emergenza sanitaria Covid19. Con la riapertura al pubblico dei teatri, è stato finalmente possibile programmare per il mese di dicembre 2021 gli eventi musicali in onore del Maestro altamurano.In tutte le date il programma prevede esecuzioni di opere di Saverio Mercadante tra cui prime esecuzioni mondiali, prime esecuzioni in tempi moderni e, nelle date del 15 e 16 dicembre, l'impiego del pianoforte Stein appartenuto al Maestro. Oltre alle opere del Maestro altamurano saranno eseguiti brani di altri compositori di chiara fama tra i quali Bellini, Chopin, Mozart, Beethoven, Haydn e Schubert.L'ultimo concerto "Natale nel Mondo" del 23 dicembre 2021 chiuderà il calendario musicale, inaugurando le festività natalizie, con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Nicola Samale che eseguirà una selezione di brani di Johann Strauss.Sulla rassegna mercadantiana la Sindaca Rosa Melodia dichiara: "Finalmente, dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, possiamo celebrare il nostro illustre concittadino Saverio Mercadante con questa prestigiosa rassegna musicale. Un ciclo di concerti che evidenzia il vasto repertorio mercadantiano ed il ruolo di grande protagonista della storia musicale italiana ed europea, per darne nuova luce ed il meritato riconoscimento".Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti, esclusivamente previa prenotazione. La prenotazione è obbligatoria e consentita per ogni singolo evento a partire da 10 giorni prima della data del concerto direttamente sulla piattaforma Eventbrite tramite questo link: www.eventbrite.com/o/comune-di-altamura-35079518683 (o dal portale del Comune: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1048-natale-2021-in-musica-con-mercadante). Orari dei concerti: ore 20.00 accesso al teatro - ore 21.00 sipario.L'amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione: il direttore del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli Maestro Carmine Santaniello, il Prof. Paologiovanni Maione ed il Prof. Antonio Caroccia; la Città Metropolitana di Bari e l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari per il concerto del 23 dicembre; il Teatro Mercadante di Altamura per la disponibilità e la collaborazione per l'organizzazione dell'intero programma.