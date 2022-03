Cultura: al via la nuova stagione del "Mercadante"

Il Teatro Mercadante di Altamura presenta la nuova stagione "Musica Teatro Danza in dieci variazioni", con la direzione artistica della musicologa Fiorella Sassanelli. Dieci spettacoli con artisti quasi tutti pugliesi e in buona parte "under 35". Si comincia domenica 20 marzo, alle ore 19.00, proponendo un viaggio musicale nel cinema con il concerto "Canzoni da un lungo viaggio... da Parigi a Broadway e Hollywood passando per l'America Latina", con Margherita Rotondi, mezzosoprano, e Vincenzo Cicchelli, pianoforte."Dieci modi di fare musica e insieme teatro, strizzando anche l'occhio alla danza", spiega Fiorella Sassanelli. "Quando ho accettato la direzione artistica del Teatro di Altamura ho provato a immaginare dieci spettacoli degni di un palcoscenico, autentico e prezioso come quello del "Mercadante", che fossero allo stesso tempo dieci proposte curiose e invitanti – sottolinea - adatte ad onorare l'atteso festoso ritorno alla vita in libertà. Unire le arti mi è parso un modo migliore per invitare a teatro cittadini curiosi, facendo incontrare pubblici diversi anche per generazioni. Perché i dieci spettacoli che proponiamo non sono mai storie raccontate solo al passato. Anzi qui il tempo della narrazione non detta gerarchie, non fa pesare la sua eredità. Le epoche siedono le une accanto alle altre, democraticamente in circolo. Ogni serata è un viaggio che sconfina nel presente. La tradizione (classica o popolare) è riletta col linguaggio di oggi, perché nessuno si senta escluso".Nel programma - che dopo una pausa ad aprile riprenderà in autunno per terminare il 17 dicembre - trovano spazio l'eccellenza della produzione musicale pugliese con l'Orchestra e il Coro della Fondazione Petruzzelli e si percorre un intenso viaggio nella storia della musica. Teatro-canzone, romanze, contaminazioni, nuovi linguaggi e - fiore all'occhiello - un progetto sulla musica di banda di Pino Minafra. Con omaggi, nel corso della rassegna, a Mascagni, Monteverdi, Luciano Berio, rimandi letterari a Tennyson e Calvino e numerosi altri spunti culturali-artistici.Un'offerta rivolta ai giovani e a un pubblico vasto, con biglietti alla portata di tutti (a partire da 2,50 euro) e abbonamenti personalizzabili. Info: 080.3101222.