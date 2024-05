Kick boxing: un altro successo per Paolo Cannito

Grande appuntamento per gli appassionati degli sport di lotta e combattimento, domenica, nel Palazzetto in contrada Pacciarella, dove si è tenuta la XIX edizione di Extreme Fight, gala internazionale di kickboxing e muay. Nel palazzetto comunale, gremito di gente, si sono avvicendati sul ring diversi tra i migliori atleti italiani ed internazionali.Match principale, in chiusura della serata, quello tra il campione di casa Paolo Cannito e il fortissimo atleta francese Rivas. Dopo cinque round serratissimi e spettacolari ad avere la meglio è stato l'altamurano Cannito allenato e diretto da Graziano Lassandro, presidente della Asd "Fighting Team Lassandro". Cannito è divenuto così campione mondiale ISKA di Kickboxing K1 nella categoria – 57kg.A ben figurare, inoltre, anche alcuni atleti santermani che, per l'occasione, hanno preso parte agli incontri dilettantistici. Davide e Cristian Secundo, infatti, ottengono rispettivamente una vittoria ed un pareggio. Vittoria, poi, per un'altra giovane promessa della palestra santermana ovvero Doriano Labarile vincitore in un match 3x3, classe N, di kickboxing FCR – 60kg. «Concludiamo quest'edizione – afferma soddisfatto Graziano Lassandro – fieri delle nostre potenzialità e risultati, con alcune certezze e con sempre qualcosa da migliorare».