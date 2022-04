Kickboxing: due altamurani ai Superfights di Roma

Due altamurani sono in combattimento oggi alla competizione "Superfights" di Roma, inserita nel circuito Fight1 e Oktagon che in questi anni ha dato grande visibilità alle discipline del kick boxing, del muay thai e delle mma (arti marziali miste).Le gare si tengono sul ring allestito al club "Atlantico" a Roma e culminano con il combattimento tra Mattia Faraoni e il russo Vadim Feger, nazionalizzato tedesco.Due sfide italiane parlano anche altamurano. Sono in gara Domenico Lomurno (kickboxing, categoria 63,5 kg) e Paolo Cannito (muay thai, categoria 57 kg), entrambi vincitori nei tornei che hanno disputato negli ultimi mesi. Lomurno (team Cifarelli), con il cinturone del titolo mondiale di WKU K-1, sfida Angelo Aclud. Il giovanissimo e già molto competitivo Cannito (team Lassandro) se la vedrà con Luca Guerrieri.Media partner è Dazn.