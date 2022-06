Domenico Lomurno vince anche nella "gabbia". Sabato, al palazzetto dello sport in contrada Pacciarella, si è disputato il Wfc - Wolf Fighting Championship, organizzato da Agostino Derosa che ha "innovato" la formula del kickboxing proponendo la gabbia delle mma (mixed martial arts, arti marziali miste) rispetto al consueto ring. Il torneo è stato organizzato sotto le insegne della federazione Fight1.Nel suo combattimento Lomurno (campione mondiale Wku) l'ha spuntata ai punti contro il difficile avversario Zhou Yingjang. "Non è mancato qualche colpo d'ansia regalato ai propri tifosi - dice il suo allenatore Giuseppe Cifarelli - perché quello dello scorso Wfc organizzato dal promoter Agostino de Rosa è stato uno dei match recenti più difficili per il giovane altamurano. Ccolpa del fattore casa che gli mancava da 4 anni, della gabbia e dell' avversario rapido ed ostico degno di uno degli spettacoli più belli che la Puglia degli sport da combattimento abbia mai goduto! Match d' intelligenza assoluta, rischiando poco e con ginocchiate durissime, così il nostro Lomurno ha portato a casa un'ulteriore vittoria davanti ai suoi tifosi".Il team Cifarelli ha ottenuto anche le vittorie di Mattia Marroccoli e Michael Incampo nel pre-serata, prima del match di cartello."Congratulazioni agli organizzatori per l'eccellente lavoro di allestimento - commenta l'assessore allo sport Vito Menzulli - e auguri a tutti i vincitori tra i quali spicca ancora Domenico Lomurno che questa volta si è cimentato in un ring trasformato in "gabbia". I miei complimenti, inoltre, vanno davvero a tutti - vincitori e vinti - per il fair play dimostrato. Perché gli uomini e le donne di sport sanno che si rispettano gli avversari sia quando si vince sia quando si perde. Come assessore allo sport ho apprezzato il fair play e la sportività dimostrati dai partecipanti, apprezzati anche dal numeroso pubblico, e confermo l'attenzione dell'Amministrazione Melodia a tutte le discipline sportive che si praticano nella nostra città".