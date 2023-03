Kickboxing, rientro vincente per Paolo Cannito

Mancava dal ring da circa sei mesi. E appena ha messo piede la sua "rabbia" sportiva ha fatto subito la differenza. Era il più atteso, sia per le sue qualità di atleta sia per verificare la condizione dopo la prolungata assenza. Al trofeo "Enjoy the fight" di Ceglie Messapica, il giovane Paolo Cannito (20 anni) ha subito regolato il suo avversario, battendolo in circa un minuto e mezzo. Il rivale lussemberghese si è ben presto arreso, per k.o.Paolo Cannito ha iniziato giovanissimo a praticare la kickboxing, sotto l'ala protettrice del team Lassandro di Santeramo. In pochi anni ha bruciato le tappe sino a diventare campione europeo della sigla federativa a cui aderisce.Quindi, un ottimo rientro per lui dopo un lungo stop. La "testa" ora è già avanti, al trofeo "Extreme Fight" in programma il 16 aprile a Santeramo.