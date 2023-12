Una nuova realtà negli sport da combattimento

Tante volte Altamuralife ha scritto delle associazioni e degli atleti impegnati negli sport da combattimento. Discipline molto seguite in cui Altamura ha conquistato titoli nazionali e internazionali.Su questo "palcoscenico" sale anche un'altra realtà cittadina a cui ha dato vita Angelo Manicone, maestro di queste discipline nella palestra Exe Gym ad Altamura. Manicone insegna sport da combattimento come K1-Thai Boxe iscritto nella federazione "Fight 1", molto conosciuta in Italia. Pratica questo sport dall'età di 16 anni e nel 2014 si è distinto a Praga classificandosi al primo posto."Ho dato vita ad un nuovo progetto quest'anno nella palestra Exe - spiega - con la collaborazione del preparatore atletico Gianni Silvano. Il mio gruppo è composto da ragazzi/e di qualsiasi età e siamo reduci di vittorie nei Regionali svolti il 4 novembre ad Altamura e il 16 dicembre a Capurso. Ester Cannito e Paolo Tancredi si sono qualificati primi in entrambe le gare di kick boxing e detengono il primato nella loro categorie. Ci sono già progetti futuri per altre sfide. La prima è il 4 febbraio con ben 10 ragazzi a Lecce e cercheremo di portare a casa il primato!"