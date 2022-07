Kickboxing: un altro titolo ad Altamura con Rotunno

Cintura di campione europea ottenuta in un match a Cerignola

Nella kickboxing la città di Altamura si conferma una "palestra" che sforna numerosi atleti, appassionati della disciplina, in grado di conquistare i titoli più importanti. Un elenco di premi e titoli che cresce se si considerano anche le altre discipline come il muay thai e le mma (arti marziali miste). Ad Altamura gli appassionati degli sport di combattimento sono davvero numerosi.L'ultima notizia dal momento del fighting arriva dal team Matera che informa la nostra redazione del titolo conquistato da Alessandro Rotunno: il 25 giugno 2022 a Cerignola l'altamurano Alessandro Rotunno, allenato e preparato dal maestro Salvatore Matera, ha conquistato la cintura di campione europeo di Kick boxing K-1 della prestigiosa Federazione Wka battendo lo scozzese Kieran Henderson campione in carica. Il successo è arrivato ai punti.