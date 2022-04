Kick boxing: Paolo Cannito trionfa

Ieri a Santeramo si è tenuta la 17esima edizione del galà di sport da combattimento Extreme Fight. Un appuntamento che ha visto accorrere al palazzetto tanti appassionati.Il giovane combattente altamurano Paolo Cannito, reduce da un successo ai Suprfights di Roma, ha vinto il titolo europeo Pro Wku per ko tecnico contro il turco Can Mezineler. Cannito fa parte del team Lassandro e il suo percorso sul ring è costellato di vittorie, nonostante la sua giovane età.Con il titolo di Cannito, Altamura si conferma una terra molto prodiga di buoni risultati per gli atleti che competono nelle arti marziali, nella kick boxing e nelle mma (mixed martial arts) conSempre ieri, a Santeramo, da segnalare anche la vittoria di Francesco Sette che ha vinto ai punti contro Ismaele Bene.