Kickboxing, sul ring Paolo Cannito per il titolo italiano

Domenica 24 ottobre, con inizio alle ore 19.00, nella palestra del liceo scientifico "Federico II di Svevia" ad Altamura è in programma la sedicesima edizione del galà Pro di Kickboxing e Muay thai "Extreme Fight". L'evento, che gode di grande partecipazione di pubblico, è organizzato da Graziano Lassandro, della palestra del Fighting Team Lassandro di Santeramo.Nonostante tutte le restrizioni legate all'emergenza Covid l'evento - che si svolge sotto l'egida della federazione Fight 1 presieduta da Carlo Di Blasi - si annuncia come al solito di caratura internazionale, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.Per la palestra santermana, nel galà professionistico saranno impegnati il santermano Francesco Sette (opposto al brindisino Teo Oliva in un match di kickboxing fcr-67kg), Roberto Marinotti (opposto al marocchino Abdelali nella categoria superiore alla sua 69kg stessa specialità di combattimento) ed infine l'altamurano Paolo Cannito (opposto a a Tennun Gantushing del maestro Calzolari) che prenderà parte ad un match 5x3 di kickboxing fcr -57kg valido per il titolo nazionale Pro Fight 1.«Tra mille difficoltà, anche quest'anno, portiamo in scena uno spettacolo sportivo degno di nota» - afferma Graziano Lassandro, presidente della Fighting Team Lassandro. «Siamo certi che i nostri atleti riusciranno a dare il meglio di sé portando in alto i colori della nostra realtà sportiva. Vorrei inoltre ringraziare – commenta Lassandro – l'istituto scolastico "Federico II di Svevia" che quest'anno ci ospita ma anche e soprattutto il consigliere metropolitano delegato Felice Indiveri e i funzionari del settore Patrimonio della Città metropolitana di Bari per la disponibilità e il supporto offertoci».Nei prossimi giorni, in differita, il gala verrà trasmesso su Rai Sport.