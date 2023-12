Un magico Natale: successo di pubblico e tanti apprezzamenti

Sabato 16 dicembre alle ore 19.00 Piazza San Giovanni ospiterà il Coro Polifonico Accordium di Santeramo con un concerto che spazierà dal classico al moderno. Oltre 60 gli elementi del coro che daranno vita ad un concerto emozionante e coinvolgente;

nella stessa Piazza San Giovanni, domenica 17 alle ore 19.00 sarà il momento di incoronare il re o la regina del gusto nella sfida che vedrà fronteggiarsi forni, ristoranti, associazioni e cittadini nella preparazione del miglior pasticcio della tradizione natalizia. Un viaggio tra i sapori più autentici del Natale altamurano che vedranno la pietanza a base di baccalà e sponsali divenire protagonista di questa sfida il cui giudizio finale sarà dato da una giuria tecnica ed una giuria popolare. C'è tempo per iscriversi fino al 15 dicembre 2023 inviando nome, cognome, recapito telefonico, eventuale ragione sociale e descrizione della ricetta a ILGUSTODELNATALE@GMAIL.COM . La partecipazione è libera e gratuita.

10 foto Un magico Natale 2023 - Spettacoli e animazione

Comunicato stampa di "Un magico Natale" ad AltamuraGrande affluenza di pubblico nei primi giorni di programmazione delle iniziative promosse dal Comune di Altamura. Ci si prepara per il grande concerto per coro polifonico in programma per sabato 16 e per per l'attesa gara per la designazione del miglior pasticcio prevista per domenica 17.Con l'accensione ufficiale delle luminarie lo scorso 7 dicembre ha ufficialmente preso avvio il denso calendario di eventi promossi dal Comune di Altamura per le festività natalizie. Grande successo di pubblico e apprezzamenti unanimi per le tante proposte finora andate in scena: la fiabesca casa di Babbo Natale allestita presso Santa Croce che ha da subito calamitato l'attenzione dei più piccoli, le animazioni musicali e su trampoli per le vie del centro antico, l'apprezzato concerto Stella Ariente a cura di Maria Moramarco, Luigi Bolognese, Nico Berardi e Francesco Marcello sette che ha riempito la suggestiva chiesa di San Nicola dei Greci e ancora la parata itinerante Lux a cura della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno che nonostante il maltempo di domenica ha comunque saputo allietare il pubblico presente.E non si fermano le iniziative che già per il prossimo fine settimana vedono in calendario oltre alle animazioni con zampognari ed elfi anche due appuntamenti imperdibili:Tutte le info e il programma completo suwww.comune.altamura.ba.ite alla pagina facebook: unmagiconatalealtamura