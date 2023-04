Lavori alla rete fognaria, ordinanza di chiusura di una scuola

A causa di lavori urgenti sulla rete fognaria la scuola "Padre Pio" in via Agri resterà chiusa sino alle ore 18,00 di domani (15 aprile). Lo prevede un'ordinanza del commissario straordinario Iaculli. Le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente lunedì 17 aprile.Il provvedimento di chiusura si è reso necessario per la rottura del tronco principale della rete fognaria a servizio della scuola secondaria di primo grado "Padre Pio". Sono urgenti gli interventi di riparazione e per effettuarli occorre sospendere la frequenza scolastica per la giornata di domani.