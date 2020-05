Il coro Verdi Voci nell'orchestra mondiale dell'inno alla gioia

Per la festa dell'Europa un inno alla gioia tutto speciale. Da casa bambini e giovani di quattro scuole italiane, tra cui la media "Padre Pio" di Altamura e il suo coro "Verdi voci", e di altri 11 Paesi del mondo hanno dato vita alla "World Children's Orchestra".In tutto 180, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, di quindici scuole e quattro orchestre, si sono esibiti, ciascuno singolarmente, con il canto e la musica. Poi tutto è stato assemblato nel video "La musica che unisce i ragazzi del mondo – Inno alla gioia" trasmesso ieri sulle reti nazionali dei rispettivi Paesi partecipanti. Un'iniziativa, valida pure per la festa della mamma, promossa e patrocinata da Unicef Italia, Commissione nazionale Unesco, Università di Roma Tre (dipartimento di scienze della formazione) e Cidim (comitato nazionale italiano musica).Nell'emergenza sanitaria la musica continua a unire, seppure a distanza. Il coro "Verdi Voci" è diretto da Antonella Nuzzi ed è una formazione giovanile della scuola "Padre Pio", guidata dal dirigente Claudio Crapis. Premi in tutta Italia e questa esperienza internazionale non poteva certamente mancare.Oltre all'Italia hanno partecipato Argentina, Estonia, Germania, Groenlandia, Ungheria, Italia, Messico, Panama, Peru, Polonia, Svezia e Venezuela.Distanti ma uniti. Per una volta la didattica a distanza mette tutti d'accordo.In questo video l'esecuzione dell'Inno alla gioia: https://www.youtube.com/watch?v=0mf04RHBb1E&feature=youtu.be