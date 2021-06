Due riconoscimenti per la scuola Padre Pio

La scuola secondaria di primo grado "Padre Pio" di Altamura si è messa in luce in due progetti nazionali.Uno di essi è Digitali e uguali, lanciato da Yoox, Gruppo Editoriale Gedi, Fondazione Specchio d'Italia e Fondazione Golinelli. Il progetto è nato per ridurre il divario tecnologico tra gli adolescenti, attraverso una fornitura di device alle scuole che ne avessero fatto richiesta. La candidatura è stata accolta e la scuola ha ricevuto dieci dispositivi Chromebook HP che secondo le necessità saranno forniti in comodato d'uso gratuito agli studenti.Inoltre nell'ambito del progetto di educazione all'ambiente e al paesaggio "Identità ritrovate" promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, la classe 1^ A, è risultata tra le classi vincitrici del concorso nazionale "Ti racconto un posto". La classe si è distinta per impegno e qualità di un lavoro svolto sul pane di Altamura, bene identitario. Dopo un lungo lavoro di ricerca e di studio anche sui modi di dire, sui proverbi e sui testi poetici in lingua italiana e in vernacolo legati al pane, le alunne e gli alunni hanno svolto un compito di realtà: realizzare con le proprie mani questo prodotto da valorizzare.Come oggetto di questa attività è stato scelto il forno Santa Chiara, attivo dal 1423. E se si dice pane di Altamura immancabile è il riferimento alla grande idea di Vito Forte di fondare il "Museo del pane" al fine di "consacrare l'antico forno Forte, quale luogo di condivisione del sapere". La dedizione, la maestria e l'impegno di Forte sono alla base del suo successo imprenditoriale.I vincitori sono stati invitati ad una speciale cerimonia di premiazione, organizzata on line a distanza.