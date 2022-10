Ricerca sull'idrogeno, un altamurano è il "giovane scienziato dell'anno"

Hydrogen Europe Research, un'associazione internazionale senza scopo di lucro composta da 121 università e organizzazioni di ricerca e tecnologia (RTO) provenienti da 27 Paesi europei e non solo, ha annunciato ieri i vincitori del Young Scientist Award 2022.Il Young Scientist Award è un concorso annuale organizzato da Hydrogen Europe Research e condotto durante la Settimana dell'idrogeno; con questo concorso, Hydrogen Europe Research vuole dare visibilità al lavoro di studenti, dottorandi, postdoc e giovani ricercatori e incoraggiare il loro coinvolgimento nei progetti della Clean Hydrogen Partnership. Un altro obiettivo è quello di attirare giovani talenti a lavorare nel campo dell'idrogeno e delle celle a combustibile.Quest'anno la candidatura si è articolata su quattro pilastri, che riflettono la struttura della Clean Hydrogen Partnership. Per ogni pilastro è stato premiato un giovane scienziato e uno è stato eletto "Miglior ricercatore dell'anno":Produzione di idrogeno:(Fondazione Bruno Kessler)Stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno: Lisa Blanchard (CEA)Utilizzo dell'idrogeno: Merit Bodner (Università di Tecnologia di Graz)Attività trasversali: Donatella Cirrone (Ulster University)Miglior ricercatore dell'anno: Erika Michela Dematteis (Università di Torino)La cerimonia di premiazione si è svolta a Bruxelles, presso il Brussels Expo, durante la Settimana dell'idrogeno 2022. I cinque vincitori hanno partecipato di persona alla cerimonia e hanno ricevuto un premio di 1000 euro e un trofeo.Informazioni su Hydrogen Europe ResearchHydrogen Europe Research rappresenta la comunità scientifica europea coinvolta nello sviluppo di un nuovo ecosistema industriale basato sull'idrogeno e impegnata a muoversi verso un'economia circolare e a zero emissioni. Con oltre 120 membri, che coprono un'ampia gamma di competenze e infrastrutture, Hydrogen Europe Research promuove attivamente l'eccellenza scientifica, lo sviluppo della proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico in Europa.Hydrogen Europe Research promuove nuove idee e guida le scoperte nell'ecosistema energetico basato sull'idrogeno, sostenendo al contempo il settore industriale nel suo obiettivo di migliorare le tecnologie attuali e raggiungere la redditività economica delle soluzioni basate sull'idrogeno nel mercato.