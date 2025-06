Borse di studio in memoria di Davide Loizzo

nelle attività scolastiche, abbiano riportato la media tra l'8 e il 10 al termine della classe IV;

Il Comune di Altamura ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di borse di studio intitolate alla memoria di Davide Loizzo per l'anno scolastico 2024/2025. Davide Loizzo, medico di Altamura di 28 anni, con una carriera brillante di urologo davanti a sé, è morto in un incidente stradale a Richmond in Virginia, negli Stati Uniti, dove stava frequentando uno stage di perfezionamento.Saranno assegnati 5 premi alla memoria di "Davide Loizzo", ciascuno di 1000 euro, in favore degli studenti che hanno frequentato la classe IV nell'anno scolastico 2024/2025 negli istituti scolastici di secondo grado.In base al regolamento "il premio viene assegnato ad un solo studente o studentessa per ogni Istituto Scolastico di II grado del Comune di Altamura, che hanno frequentato con profitto la classe IV degli Istituti Scolastici di II grado del Comune di Altamura, e che si sono distinti non soltanto in ambito scolastico, raggiungendo eccellenti risultati, ma anche nella vita sociale, culturale e sportiva, nonché nelle attività extra-scolastiche impegnandosi in attività di volontariato, creative, culturali, sociali e nel senso di responsabilità e cura verso il bene comune".Possono presentare la domanda gli studenti che hanno terminato di frequentare la classe IV nell'a.s. 2024/2025 e che alla data di pubblicazione del bando annuale:La domanda può essere presentata dagli studenti o, in caso di minore età, dai genitori, entro il termine del 15 novembre prossimo. L'avviso e la modulistica sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura.