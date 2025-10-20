Alessandro Scozzo - foto Cammino materano
Alessandro Scozzo - foto Cammino materano
Cronaca

Incidente mortale in autostrada, la moglie ferita è fuori pericolo

Alessandro Scozzo non ce l'ha fatta, il cordoglio di Fortis Murgia

Altamura - lunedì 20 ottobre 2025 17.45
C'è ancora sgomento, unito a tanta incredulità, per l'incidente mortale avvenuto sabato sulla A16 Canosa-Napoli, vicino al casello di Grottaminarda, in cui ha perso la vita il 62enne Alessandro Scozzo, originario di Roma, altamurano di adozione. La moglie, di 53 anni, ha riportato un poli-traumatismo da strada. La prognosi, inizialmente riservata, è stata sciolta dai medici: ora è fuori pericolo ed è stata dimessa dall'ospedale di Avellino.

I coniugi erano diretti a Roma per una festa di compleanno. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale. Secondo la prima ricostruzione, poco prima del casello di Grottaminarda, l'auto condotta da Scozzo avrebbe perso il controllo finendo sui guard-rail. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in codice rosso all'ospedale più vicino, il Frangipane - Bellizzi di Ariano Irpino, ma per Scozzo non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione. Proseguono le indagini di polizia stradale, anche per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli nel tragico avvenimento.

Per i funerali di Scozzo, si attendono le disposizioni dell'autorità giudiziaria irpina che potrebbe disporre l'autopsia.

Fortis Murgia, organizzatrice dell'evento medievale Federicus ha ricordato Scozzo come "una presenza luminosa, capace di portare allegria e serenità in ogni momento. Aveva quegli occhi dolcissimi che sapevano riscaldare l'anima, regalando calma e una forza silenziosa, quella che serve per affrontare anche i giorni più difficili". Nel dolore, alla moglie stanno giungendo tantissime dimostrazioni di affetto e vicinanza.
  • Incidente stradale
