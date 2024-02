Incidente sulla statale 96, morta una ragazza di 20 anni

Una ragazza altamurana di 20 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto alle prime ore della mattina, intorno alle ore 5, sulla strada statale 96 in direzione di Altamura, a pochi chilometri dalla città.La vittima era a bordo di un'auto insieme a due persone, il conducente e un altro giovane. Per cause da accertare, il mezzo ha perso il controllo ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. I soccorsi si sono rivelati vani.Non risultano gravi le condizioni del conducente e dell'altro passeggero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Altamura che stanno conducendo gli accertamenti.Un'ulteriore tristissima notizia per la comunità altamurana, per un'altra vita che troppo presto è stata spezzata.(seguono aggiornamenti)