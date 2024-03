Circonvallazione: ancora ritardi e i lavori non iniziano

Per svincolo via Santeramo e per la rotatoria in via Selva

divieto di sorpasso autoveicoli;

limite di velocità 50km/h:

restringimento carreggiata di destra.

Anche questo mese, così come nei precedenti, l'Anas proroga l'ordinanza per il restringimento di carreggiata sulla strada statale 96, all'altezza dello svincolo in via Santeramo. Una storia che va avanti quasi da tre anni, ormai, dopo un incidente al ponte sottostante la circonvallazione che avvenne a metà del 2021.L'Anas attende ancora dalla ditta fornitrice la sovrastruttura (impalcato) del ponte/cavalcavia che sovrasta la strada provinciale 235 Altamura-Santeramo. A loro volta i cittadini e gli automobilisti aspettano. Il restringimento di carreggiata, disposto per motivi di sicurezza, crea disagi soprattutto per coloro che devono immettersi da via Santeramo sulla strada statale 96 in direzione Matera-Gravina perché, nonostante ci sia il limite di 50 chilometri orari, gli automezzi arrivano veloci.L'ordinanza conferma e prevede per un tratto di quasi mezzo chilometro:E l'attesa, che dura da moltissimo tempo, non finisce nemmeno per la rotatoria in via Selva. Tutte le tabelle di marcia finora annunciate da Anas non sono state rispettate. E non ci sono più aggiornamenti né notizie sull'effettivo inizio dei lavori.