Lavori di sistemazione del ponte: si aspetta ancora

divieto di sorpasso autoveicoli;

limite di velocità 50km/h

restringimento carreggiata di destra al km 82+000 al km 81+600 direzione Matera.

Si aspetta ancora per i lavori di sistemazione del ponte in via Santeramo (sovrastato dalla strada statale 96) dove l'Anas da tempo deve sostituire la struttura principale. Lavori attesi da tempo, più volte rinviati.Nel frattempo l'Anas ha prorogato al 4 marzo l'ordinanza che regolamenta la circolazione sulla strada statale, a ridosso dello svincolo in via Santeramo. Sono in vigore:Sempre restando nelle competenze e negli appalti dell'Anas, si attende ancora anche per la rotatoria in via Selva. Un'opera che da tanti anni sembra un miraggio ma che - condizionale è d'obbligo - dovrebbe essere in procinto di iniziare.