Incidente stradale sulla provinciale per Corato, morto il 29enne altamurano

Non ce l'ha fatta Filippo Giorgio. Ventinove anni, di Altamura, è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate nell' incidente stradale avvenuto martedì 9 gennaio sulla strada provinciale 238 Altamura Corato, nello scontro fra una Citroen ed una Jeep (Altamuralife ha riportato la cronaca dell'incidente in questa notizia) Per tanti giorni si è sperato in una possibile ripresa ma le sue condizioni erano subito apparse estremamente gravi.Sull'incidente procede la Polizia locale di Gravina in Puglia, per gli accertamenti sulla dinamica.Filippo Giorgio, detto Pippo, era un agente commerciale. Numerose sui social sono le attestazioni di cordoglio alla famiglia, colpita dal lutto.La redazione rivolge le condoglianze alla famiglia.(seguono aggiornamenti)