Scontro fra due auto sulla strada provinciale Altamura Corato

Un grave incidente stradale è avvenuto a mezzogiorno sulla strada provinciale 238 Altamura Corato. Coinvolte due auto, una Citroen ed una Jeep. Tutta da accertare ancora la dinamica che ha portato all'incidente, avvenuto in territorio di Gravina, all'altezza del "Pulicchio".Sul posto sono accorsi, oltre alla Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze per il soccorso dei due conducenti. Uno di essi è stato trasportato all'ospedale della Murgia in condizioni serie. L'altro, invece, è rimasto sul posto in stato di coscienza.Ancora incerte le cause che hanno determinato lo scontro sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Gravina.