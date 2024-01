Cinghiale attraversa la strada, incidente sulla Altamura - Foresta Mercadante

La Polizia locale di Altamura è intervenuta questa mattina sulla strada provinciale 18 Altamura-Foresta Mercadante dove si è verificato un incidente stradale a causa dell'attraversamento di un cinghiale. Un animale è morto. Nessuna conseguenza per il conducente del veicolo (Renault Scenic) che ha trovato davanti l'animale, senza poter fare nulla per evitarlo. Per lui solo tanto spavento, non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari. Ingenti i danni al veicolo.Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario della Asl Bari per la constatazione del decesso dell'animale e la rimozione e smaltimento della carcassa.Non è la prima volta che sulla provinciale 18 come anche sulla s.p. 238 per Corato si verificano simili incidenti, un pericolo costante per i numerosi automobilisti e autotrasportatori che transitano nella zona per la notevole presenza di questi animali selvatici che in gruppi attraversano le strade. In attesa di interventi risolutivi, che sono urgenti, la possibilità di incidenti per attraversamento di cinghiali è una insidia sulla viabilità provinciale.