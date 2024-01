Incidente in moto sulla Altamura Corato, morto un 25enne

Un ragazzo di 25 anni, Samuele Surrente, di Cassano delle Murge, ha perso la vita in un incidente in moto ieri pomeriggio sulla strada provinciale Altamura-Corato. Era insieme ad alcuni amici e stava effettuando un'escursione motociclistica.Secondo la ricostruzione, la sua moto ha perso il controllo della strada e il 25enne è stato sbalzato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato dal personale del 118 che non ha potuto praticare manovre salvavita. Gli accertamenti sulla dinamica sono a cura dei carabinieri di Altamura.I funerali del ragazzo si terranno domani pomeriggio a Cassano. Il sindaco Davide Delre ha proclamato il lutto cittadino.