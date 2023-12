Concorso del Museo archeologico, vincono due scuole di Altamura

scuola dell'infanzia: istituto comprensivo Santomasi Scacchi Plesso Rodari di Gravina , che ha partecipato con le sezioni A, B, C e D;

, che ha partecipato con le sezioni A, B, C e D; scuola primaria: classe VB dell'Istituto comprensivo Bosco-Fiore di Altamura ;

; scuola superiore di I grado: Istituto comprensivo Japigia 1-Verga 1F di Bari ;

; scuola superiore di II grado, il Liceo scientifico e linguistico Federico II di Altamura con la classe 4F.

Alcuni giorni prima della sospensione delle attività didattiche, nel Teatro Mercadante si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso indetto dal Museo archeologico nazionale per i trenta anni della scoperta dell'Uomo di Altamura. All'iniziativa, denominata "Dalla Alpha alla Zeta. Le nuove generazioni raccontano l'Uomo di Altamura", hanno partecipato in tutto 1000 studenti di varie scuole, in prevalenza pugliesi ma anche di altre regioni.In apertura di cerimonia, la direttrice Carla Bagnulo ha ringraziato tutti i partecipanti, le istituzioni, la giuria e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa . Poi sono stati proclamati i vincitori, divisi per ordine scolastico:Due le menzioni speciali: Istituto comprensivo Camaiore 3 - Plesso Rosso S. Secondo 2A-2B-2C (Capezzano Pianore -) e il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi 1EGuidati dall'insegante Anna Rosa Loiudice gli alunni della classe V sez. B, della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "S. G. Bosco – T. Fiore" diretto dalla dirigente Eufemia Patella, con il lapbook intitolato "Cicci … illo tempore" si sono classificati primi nella sezione grafica. Il libro cartonato pop up, con tanti personaggi e illustrazioni ritagliate, è stato giudicato «molto originale e rispondente a tutti i criteri». Il manufatto prodotto dai bambini è stato frutto della collaborazione e del lavoro di squadra. Ha consentito ai discenti di procedere in gruppo sin dalle prime fasi di progettazione e, ancor di più nell'assemblaggio finale delle singole parti, evidenziando creatività e libertà di espressione. Tutto il percorso ha permesso agli alunni di relazionarsi, di confrontarsi e di mettere alla prova le proprie capacità, con la guida attenta dell'insegnate Anna Rosa Loiudice.Emozionante è stato vedere, in un parterre formato dalle composte rappresentanze, alunni e docenti, delle altre scuole finaliste di tutt'Italia di ogni ordine e grado, l'esplosione di gioia dei fanciulli nel momento della loro nomination a vincitori della loro categoria. Inoltre, la partecipazione a tali eventi risulta essere per ogni alunno un ulteriore stimolo all'apprendimento, al mettersi in gioco confrontandosi con i suoi pari.Con il cortometraggio "Il fiato dell'uomo di Altamura", la classe 4F è risultata vincitrice, nella categoria dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, del concorso "Dalla Alpha alla Zeta - Le nuove generazioni raccontano l'Uomo di Altamura", organizzato dal Museo Nazionale Archeologico di Altamura in occasione del trentennale dalla scoperta. Ai ragazzi e alle docenti referenti, Francesca Macina e Maria Lorusso, va il plauso di tutta la comunità scolastica. "Il nostro Liceo è una scuola aperta al territorio, sempre pronta a collaborare con istituzioni, enti culturali, mondo dell'impresa", ha dichiarato la Dirigente scolastica, prof.ssa Sabina Piscopo, durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso il Teatro Mercadante ad Altamura. Per poi aggiungere: "Bravissime le ragazze, bravissimi i ragazzi, complimenti al team docente che li ha seguiti".