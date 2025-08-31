Miriam Colamonaco - foto Vito Bozza
Miriam Colamonaco - foto Vito Bozza
La città

Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco

Eletta anche "miss social" nella finalissima regionale a Sammichele

Altamura - domenica 31 agosto 2025 19.52
Si è svolta a Sammichele di Bari la finalissima regionale di Miss Italia. Ecco i verdetti.

Miss Puglia 2025 è Roberta Molinini, 25enne di Terlizzi, fotomodella esperta, laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale.

La fascia di Miss Miluna Puglia, vinta nella finale regionale dell'11 agosto, viene ereditata da Francesca Vella, 24enne di Bari, neolaureata con il massimo dei voti in Scienze della formazione primaria.

Miss Eleganza Puglia è invece Angelica Bucci, 18enne di San Marzano di San Giuseppe, studentessa del liceo scientifico con la passione per la danza e la musica nel sangue.

Si aggiudica la fascia di Miss Social, scelta dalla direzione nazionale per il reel realizzato per il progetto Miss Italia racconta l'Italia, Miriam Colamonaco, 18enne di Altamura appassionata di moda, prossima studentessa universitaria, che negli scorsi giorni è stata scelta come Miss Faraglioni di Puglia Mattinata.

Oltre agli ultimi titoli che consentono l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia, è stato assegnato anche il premio di Miss Mascotte alla 17enne di Giovinazzo Federica Fusaro.

L'organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata. Il verdetto è stato espresso da una qualificata giuria presieduta dal giornalista e volto storico del TG1 Attilio Romita. Madrina è stata la brillante showgirl Matilde Brandi che si è divertita a co-condurre e ballare.

Conclusa la fase regionale, alle selezioni nazionali volano due altamurane: Miriam Colamonaco e Lucia Falcicchio.
  • Concorso
Altri contenuti a tema
Miss Italia: Miriam Colamonaco vola alla fase nazionale Miss Italia: Miriam Colamonaco vola alla fase nazionale Premiata con una fascia del concorso a Mattinata
Miss Italia: Lucia Falcicchio si qualifica per finale nazionale Miss Italia: Lucia Falcicchio si qualifica per finale nazionale Vince la fascia di miss sport nella selezione regionale
Concorso scolastico sulla pace, stasera la premiazione Associazioni Concorso scolastico sulla pace, stasera la premiazione A cura del Masci per l'iniziativa "Luce della pace da Betlemme"
Concorsi regionali: graduatorie prorogate Associazioni Concorsi regionali: graduatorie prorogate Il parere del Comitato idonei
Concorsi alla Regione, il comitato degli idonei chiede proroga graduatorie Associazioni Concorsi alla Regione, il comitato degli idonei chiede proroga graduatorie Per le assunzioni nella pubblica amministrazione
Gara artistica giovanile della parrocchia Sant'Agostino Giovani Gara artistica giovanile della parrocchia Sant'Agostino Possono partecipare ragazzi dai 14 ai 25 anni
Giovani imprenditori innovativi crescono Scuola e Lavoro Giovani imprenditori innovativi crescono Bella esperienza dell'Ites Genco, finalista ai campionati di imprenditorialità a Parma
Miss Italia Puglia: prima corona del 2024 a Serena, studentessa altamurana Giovani Miss Italia Puglia: prima corona del 2024 a Serena, studentessa altamurana "Madrina" è stata miss Puglia 2023 Katrin Quaratino
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo "
31 agosto 2025 Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo"
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
30 agosto 2025 Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
29 agosto 2025 Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
29 agosto 2025 Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
Stanotte trattamento di disinfestazione
29 agosto 2025 Stanotte trattamento di disinfestazione
A settembre il cinema torna al Mercadante
28 agosto 2025 A settembre il cinema torna al Mercadante
Contributi per il sostegno di sagre e manifestazioni agroalimentari
28 agosto 2025 Contributi per il sostegno di sagre e manifestazioni agroalimentari
Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione
27 agosto 2025 Randagismo di cani e colonie feline: campagna di prevenzione
Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade
27 agosto 2025 Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade
Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni
26 agosto 2025 Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni
Ragazzo ritrovato nella zona del Pulo dopo ore di ricerche
26 agosto 2025 Ragazzo ritrovato nella zona del Pulo dopo ore di ricerche
Team Altamura: falsa partenza in campionato
26 agosto 2025 Team Altamura: falsa partenza in campionato
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.