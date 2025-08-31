La città
Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
Eletta anche "miss social" nella finalissima regionale a Sammichele
Altamura - domenica 31 agosto 2025 19.52
Si è svolta a Sammichele di Bari la finalissima regionale di Miss Italia. Ecco i verdetti.
Miss Puglia 2025 è Roberta Molinini, 25enne di Terlizzi, fotomodella esperta, laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale.
La fascia di Miss Miluna Puglia, vinta nella finale regionale dell'11 agosto, viene ereditata da Francesca Vella, 24enne di Bari, neolaureata con il massimo dei voti in Scienze della formazione primaria.
Miss Eleganza Puglia è invece Angelica Bucci, 18enne di San Marzano di San Giuseppe, studentessa del liceo scientifico con la passione per la danza e la musica nel sangue.
Si aggiudica la fascia di Miss Social, scelta dalla direzione nazionale per il reel realizzato per il progetto Miss Italia racconta l'Italia, Miriam Colamonaco, 18enne di Altamura appassionata di moda, prossima studentessa universitaria, che negli scorsi giorni è stata scelta come Miss Faraglioni di Puglia Mattinata.
Oltre agli ultimi titoli che consentono l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia, è stato assegnato anche il premio di Miss Mascotte alla 17enne di Giovinazzo Federica Fusaro.
L'organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata. Il verdetto è stato espresso da una qualificata giuria presieduta dal giornalista e volto storico del TG1 Attilio Romita. Madrina è stata la brillante showgirl Matilde Brandi che si è divertita a co-condurre e ballare.
Conclusa la fase regionale, alle selezioni nazionali volano due altamurane: Miriam Colamonaco e Lucia Falcicchio.
