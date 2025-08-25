Miriam Colamonaco
La città

Miss Italia: Miriam Colamonaco vola alla fase nazionale

Premiata con una fascia del concorso a Mattinata

Altamura - lunedì 25 agosto 2025 16.52
La studentessa altamurana 18enne Miriam Colamonaco vola alle pre-finali nazionali del concorso di Miss Italia. Il pass lo ha ottenuto nella tappa di Mattinata, valida come finale regionale, in cui ha vinto la fascia speciale Miss Faraglioni di Puglia. Alla tappa, come madrina, ha partecipato Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Miriam Colamonaco si è da poco diplomata con il massimo dei voti, si è iscritta all'Università ed ha una grande passione per la moda. Emozione indescrivibile per lei e per la sua famiglia. E questo ha detto nel corso della serata: "Ricordo quando, da bambina, sfogliavo le riviste di moda con occhi colmi di meraviglia, sognando un giorno di poter calcare anch'io il palco di Miss Italia. Col tempo ho compreso che la vera bellezza risiede nella capacità di non smettere mai di inseguire i propri sogni e nel coraggio di rimanere autentici, anche in un mondo che troppo spesso impone rigidi standard di perfezione".

L'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata. La serata, che si è tenuta venerdì, è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud. Sul palco c'è stato spazio anche per la testimonianza di una giovane mamma che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour. Ospiti i giovani talenti cantante Camilla Marinelli e del sassofonista Antonio Gobbo.
