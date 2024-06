Concorsi alla Regione, il comitato degli idonei chiede proroga graduatorie

Comunicato del Comitato dei candidati dichiarati idonei ai concorsi della Regione.Il Comitato Idonei Regione Puglia apprende con entusiasmo la proposta di legge, avanzata dal Consigliere Paolicelli, utile alla proroga delle graduatorie della Regione Puglia. Ringraziamo il Consigliere pubblicamente per aver, nuovamente e prontamente, recepito le istanze del Comitato Idonei Regione Puglia. Questo piccolo traguardo rappresenta, per noi, un ulteriore tassello al fine di garantire, al maggior numero di idonei, il giusto e agognato accesso al pubblico impiego.La proroga è un passo fondamentale e, come ribadito anche dal Consigliere Paolicelli, gli idonei sono una risorsa di straordinaria importanza per la Regione. Inoltre, come più volte ribadito dallo scrivente Comitato, la giurisprudenza non lascia dubbi circa le competenze legislative a riguardo e la dimostrazione deriva da numerose sentenze della Corte Costituzionale e da procedure analoghe, utilizzate da altre Regioni, come Lombardia, Toscana, Trentino e Valle d'Aosta Ora ci aspettiamo che il Consiglio voti all'unanimità questa proposta di legge, in modo da tutelare sia gli Idonei, ma anche la Regione dato l'importante esborso di denaro pubblico utile all'espletamento delle procedure concorsuali.La strada è ancora lunga e non possiamo ritenerci soddisfatti ma, con la perseveranza, e i modi che hanno sempre contraddistinto il lavoro del Comitato Idonei Regione Puglia, siamo fiduciosi di raggiungere a breve altri importanti obiettivi. Proroghe e nuove convenzioni con enti terzi sono le strade da percorrere per fornire di adeguate professionalità gli uffici della PA.Infine, teniamo a ribadire e puntualizzare, come il Comitato Idonei Regione Puglia abbia seguito sin dagli albori la "questione proroghe" senza mai indietreggiare, rinnovando l'impegno a perseguire gli obiettivi prefissati.