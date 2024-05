Giovani imprenditori innovativi crescono

Esperienza da ricordare per gli studenti dell'Ites "Francesco Maria Genco" che, nell'ambito di un concorso nazionale sull'imprenditorialità giovanile, sono arrivati in finale a Parma con la mini-impresa innovativa Smart.P. (Smart Pourer). Il programma #ImpresainAzione, organizzati da Junior Achievement Italia JA Italia di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, ha visto 18 studenti del "Genco" superare la fase regionale e approdare alla finale nazionale dei Campionati di Imprenditorialità che il 23 e 24 maggio si sono tenuti presso il Complesso San Paolo e l'Auditorium Paganini di Parma.Alla competizione hanno partecipano 60 squadre finaliste, provenienti da scuole secondarie di secondo grado d'Italia. Per il "Genco" a Parma hanno partecipato tre studenti (Michele Misasi, Davide Chironna e Domenico Tragni), accompagnati dalla docente Agnese Loré che li ha guidati nel percorso progettuale. L'idea d'impresa è un versatore (pourer) per i cocktail, concepito per evitare sprechi di bevande e ridurre i costi accessori legati a tali sprechi. Quindi un prodotto rivolto soprattutto alle attività commerciali."Il team completo - spiega Loré - è formato da 18 studenti validissimi e motivati selezionati tra le classi quarte e quinte dell'Istituto. Ognuno di loro ha svolto un ruolo propositivo, collaborativo, di ascolto e lavoro. I nostri tre rappresentanti ufficiali hanno ricevuto lodevoli apprezzamenti da tutta la giuria". Anche il dirigente scolastico, Leonardo Campanale, si è complimentato con la "squadra" che ha creato la mini-impresa innovativa.Smart.P non ha vinto le finali, ma porta a casa un risultato eccezionale, fatto di contatti, relazioni, esperienze positive e collaborative. Due giorni immersivi con circa duecento studenti brillanti, provenienti da tutta Italia, con competenze imprenditoriali lodevoli.Il prototipoIl prototipo è un prodotto simile al pourer originale per forma e dimensioni, ma attaccato al pourer vi dovrebbe essere un sensore costituito da un circuito elettrico e una valvola all'interno del pour stesso. Tramite dei pulsanti collegati a tale circuito deve essere possibile scegliere il quantitativo di liquido da versare (le possibilità previste sono 20ml, 30ml, 45 ml e 60ml) e il sensore, rilevando il momento a partire dal quale viene versato il liquido, dovrebbe gestire in automatico il flusso, facendo sì che la valvola si chiuda nel momento in cui la quantità di liquido desiderata è stata versata. Il sensore dovrà essere dotato di una piccola batteria, la quale una volta esaurita la sua carica dovrà essere sostituita con una carica.