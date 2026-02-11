ITES Francesco Maria Genco: "Valorizziamo i talenti, formiamo le persone"

Amministrazione, Finanza e Marketing : per i futuri manager d'impresa.

"Valorizziamo i talenti, formiamo le persone". È questo il manifesto dell', un'istituzione che ha saputo ridefinire il concetto di istruzione tecnica, mettendo al centro non solo i numeri e le competenze, ma il valore unico di ogni singolo studente. In un ambiente stimolante e accudente, il "Genco" si propone come una vera comunità dove la cura della persona alimenta una formazione d'eccellenza.Il "Genco" risponde alle sfide del mercato globale con indirizzi progettati per creare professionisticonsapevoli:E se sei affascinato dal mondo dello sport e sogni di trasformare questa passione in una carriera professionale, il nostro Istituto offre un percorso innovativo che fa al caso tuo. L'indirizzoè stato progettato per chi vuole crescere non solo come atleta, ma come futuro manager o esperto del settore.Dimenticate la didattica tradizionale. Al "Genco" l'apprendimento è esperienziale grazie a laboratori all'avanguardia: dalalla, fino al, dove gli studenti anticipano le dinamiche dell'economia digitale, trasformando la teoria in un solido know-how pratico.La vera svolta è rappresentata dai(Legge 121/2024). Negli indirizzi(in partnership con ITS Apulia Digital Maker) e(ITS Turismo Puglia), gli studenti possono ottenere il diploma in soli. Un percorso accelerato che garantisce un accesso privilegiato agli ITS e un tasso di occupazione immediata tra i più alti del settore.Grazie a stage, tirocini e una fitta rete di partnership aziendali, il diploma del "Genco" è una certificazione di competenze reali, in linea con gli standard europei. Che l'obiettivo sia l'inserimento immediato nel lavoro, l'Università o l'Istruzione Tecnica Superiore, l'"Genco" fornisce le radici culturali e le ali tecnologiche per volare alto.".