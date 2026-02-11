Pubbliredazionale
ITES Francesco Maria Genco: "Valorizziamo i talenti, formiamo le persone"
Con un'offerta formativa strategica
Altamura - mercoledì 11 febbraio 2026 9.10
"Valorizziamo i talenti, formiamo le persone". È questo il manifesto dell'ITES "F.M. Genco" di Altamura, un'istituzione che ha saputo ridefinire il concetto di istruzione tecnica, mettendo al centro non solo i numeri e le competenze, ma il valore unico di ogni singolo studente. In un ambiente stimolante e accudente, il "Genco" si propone come una vera comunità dove la cura della persona alimenta una formazione d'eccellenza.
Un'offerta formativa strategica
Il "Genco" risponde alle sfide del mercato globale con indirizzi progettati per creare professionisti
consapevoli:
- Amministrazione, Finanza e Marketing: per i futuri manager d'impresa.
- Relazioni Internazionali: per dominare il commercio globale.
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA): il cuore della Digital Economy.
- Turismo: per innovare nella valorizzazione del territorio.
- Corso Serale: una preziosa opportunità di riscatto per gli adulti.
Innovazione e Ambienti Immersivi
Dimenticate la didattica tradizionale. Al "Genco" l'apprendimento è esperienziale grazie a laboratori all'avanguardia: dal Laboratorio Immersivo Multidisciplinare alla Web Radio, fino al Laboratorio Ecommerce, dove gli studenti anticipano le dinamiche dell'economia digitale, trasformando la teoria in un solido know-how pratico.
La vera svolta è rappresentata dai percorsi di filiera 4+2 (Legge 121/2024). Negli indirizzi SIA (in partnership con ITS Apulia Digital Maker) e Turismo (ITS Turismo Puglia), gli studenti possono ottenere il diploma in soli 4 anni. Un percorso accelerato che garantisce un accesso privilegiato agli ITS e un tasso di occupazione immediata tra i più alti del settore.
Grazie a stage, tirocini e una fitta rete di partnership aziendali, il diploma del "Genco" è una certificazione di competenze reali, in linea con gli standard europei. Che l'obiettivo sia l'inserimento immediato nel lavoro, l'Università o l'Istruzione Tecnica Superiore, l'ITES "Genco" fornisce le radici culturali e le ali tecnologiche per volare alto.
"Non limitarti a sognare il tuo futuro, costruiscilo...Il tuo domani inizia oggi. Scegli l'ITES "F.M. Genco".