ITES
ITES "Genco"
Pubbliredazionale

ITES Francesco Maria Genco: "Valorizziamo i talenti, formiamo le persone"

Con un'offerta formativa strategica

Altamura - mercoledì 11 febbraio 2026 9.10
"Valorizziamo i talenti, formiamo le persone". È questo il manifesto dell'ITES "F.M. Genco" di Altamura, un'istituzione che ha saputo ridefinire il concetto di istruzione tecnica, mettendo al centro non solo i numeri e le competenze, ma il valore unico di ogni singolo studente. In un ambiente stimolante e accudente, il "Genco" si propone come una vera comunità dove la cura della persona alimenta una formazione d'eccellenza.

Un'offerta formativa strategica
Il "Genco" risponde alle sfide del mercato globale con indirizzi progettati per creare professionisti
consapevoli:
  • Amministrazione, Finanza e Marketing: per i futuri manager d'impresa.
  • Relazioni Internazionali: per dominare il commercio globale.
  • Sistemi Informativi Aziendali (SIA): il cuore della Digital Economy.
  • Turismo: per innovare nella valorizzazione del territorio.
  • Corso Serale: una preziosa opportunità di riscatto per gli adulti.
E se sei affascinato dal mondo dello sport e sogni di trasformare questa passione in una carriera professionale, il nostro Istituto offre un percorso innovativo che fa al caso tuo. L'indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) con curvatura Sportiva è stato progettato per chi vuole crescere non solo come atleta, ma come futuro manager o esperto del settore.

Innovazione e Ambienti Immersivi
Dimenticate la didattica tradizionale. Al "Genco" l'apprendimento è esperienziale grazie a laboratori all'avanguardia: dal Laboratorio Immersivo Multidisciplinare alla Web Radio, fino al Laboratorio Ecommerce, dove gli studenti anticipano le dinamiche dell'economia digitale, trasformando la teoria in un solido know-how pratico.

La vera svolta è rappresentata dai percorsi di filiera 4+2 (Legge 121/2024). Negli indirizzi SIA (in partnership con ITS Apulia Digital Maker) e Turismo (ITS Turismo Puglia), gli studenti possono ottenere il diploma in soli 4 anni. Un percorso accelerato che garantisce un accesso privilegiato agli ITS e un tasso di occupazione immediata tra i più alti del settore.

Grazie a stage, tirocini e una fitta rete di partnership aziendali, il diploma del "Genco" è una certificazione di competenze reali, in linea con gli standard europei. Che l'obiettivo sia l'inserimento immediato nel lavoro, l'Università o l'Istruzione Tecnica Superiore, l'ITES "Genco" fornisce le radici culturali e le ali tecnologiche per volare alto.
"Non limitarti a sognare il tuo futuro, costruiscilo...Il tuo domani inizia oggi. Scegli l'ITES "F.M. Genco".
  • Istituto Tecnico "F.M. Genco"
Altri contenuti a tema
Masseria e cripta di Jesce aperte per visite guidate Eventi e cultura Masseria e cripta di Jesce aperte per visite guidate Giornate FAI di primavera, con studenti di tre istituti
Giovani imprenditori innovativi crescono Scuola e Lavoro Giovani imprenditori innovativi crescono Bella esperienza dell'Ites Genco, finalista ai campionati di imprenditorialità a Parma
L’offerta formativa dell’ITES “Francesco Maria Genco” si arricchisce L’offerta formativa dell’ITES “Francesco Maria Genco” si arricchisce Indirizzi di studio in Turismo e in Amministrazione Finanza e Marketing, anche quadriennali
Professionalità e formazione adeguata per il mondo del lavoro e degli studi universitari Scuola e Lavoro Professionalità e formazione adeguata per il mondo del lavoro e degli studi universitari L'offerta dell’Istituto Tecnico Economico Statale Francesco Maria Genco
Cambiano quattro dirigenze scolastiche ad Altamura Scuola e Lavoro Cambiano quattro dirigenze scolastiche ad Altamura Per effetto di trasferimenti e pensionamenti
L'ITES "Genco" presenta la sua offerta formativa L'ITES "Genco" presenta la sua offerta formativa Riprendono gli "open day" per conoscere meglio gli indirizzi scolastici
ITES "Genco", didattica e formazione per costruire il futuro Scuola e Lavoro ITES "Genco", didattica e formazione per costruire il futuro I valori sono innovazione, tradizione, esperienza e scuola di qualità
Teatro scolastico, l'Ites "Genco" di Altamura lancia settima edizione Scuola e Lavoro Teatro scolastico, l'Ites "Genco" di Altamura lancia settima edizione Pubblicato il regolamento della prossima rassegna
Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
11 febbraio 2026 Una rievocazione medioevale tra storia e cucina
Team Altamura non si ferma: superato il Latina
10 febbraio 2026 Team Altamura non si ferma: superato il Latina
Battuta d'arresto per la Soccer Altamura
10 febbraio 2026 Battuta d'arresto per la Soccer Altamura
Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila
10 febbraio 2026 Team Altamura a caccia del sesto risultato utile di fila
Famiglia Martimucci: "Da 11 anni Domi ci manca ogni giorno "
9 febbraio 2026 Famiglia Martimucci: "Da 11 anni Domi ci manca ogni giorno"
Mancanza di energia elettrica, chiusura per due scuole
9 febbraio 2026 Mancanza di energia elettrica, chiusura per due scuole
Risate e inganni al Teatro Mercadante con Biagio Izzo
9 febbraio 2026 Risate e inganni al Teatro Mercadante con Biagio Izzo
Circolo tennis Altamura: vincono gli azzurrini dell'under 14
9 febbraio 2026 Circolo tennis Altamura: vincono gli azzurrini dell'under 14
La Puglia si fa bella alla Bit di Milano
8 febbraio 2026 La Puglia si fa bella alla Bit di Milano
Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese
7 febbraio 2026 Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese
Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum
7 febbraio 2026 Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum
Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso
6 febbraio 2026 Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.